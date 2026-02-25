20-jährige Autolenkerin bei Kollision mit Lkw auf der A12 bei Innsbruck verletzt

Innsbruck – Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Inntalautobahn (A12) bei der Ausfahrt Innsbruck-West ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Autofahrerin verletzt wurde. Die junge Österreicherin war mit ihrem Pkw von der Brennerautobahn (A13) gekommen und wollte auf die A12 abfahren.

Gegen 10:50 Uhr wechselte sie auf den rechten Fahrstreifen, um die Ausfahrt Innsbruck-West zu nehmen. Zeitgleich war ein 63-jähriger deutscher Lkw-Fahrer auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in dieselbe Richtung unterwegs. Im Bereich der Ausfahrt kam es zur Kollision, als der Lkw das Auto im hinteren linken Bereich erfasste.

Durch den Anprall wurde das Auto quer vor den Lkw geschoben und einige Meter mitgeschleift. Anschließend drehte sich der Pkw um die eigene Achse, prallte gegen die Mittelleitschiene und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen.