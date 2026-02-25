Heiße Jazz-Klänge im Winter: Kostenloses Konzert im Hotel Harry's Home

Am 27. Februar 2026 lädt das Oberstübchen von Harry's Home erneut zu einem musikalischen Highlight ein. Unter dem Motto "Into the heat of a winter`s night" erwartet die Besucher ein Abend voller Jazz, Rhythm and Blues und bekannter Standards – bei freiem Eintritt.

Lienz – Dieses Jazz-Event ist bereits die dritte Auflage in der Location des Hotels an der B100. Für die musikalische Gestaltung sorgt ein erfahrenes Trio. Tenorsaxophonist Günther Pfeifhofer, auch bekannt als "Sax and More", steht dabei im Mittelpunkt. Er wird von Trompeter Jo Mair und Josef Großmann am Alt-Saxofon begleitet. Großmann ist vielen als Neurologe bekannt.