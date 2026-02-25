Expertin für Lebensmittel fordert: „Babymilch muss schneller kontrolliert werden“

Der Cereulid-Skandal hat Folgen. Auf EU-Ebene werden die Kontrollkriterien nun verschärft. Lebensmittelexpertin Petra Lehner kritisiert schleppende Entwicklungen. Bei neun Babys hat sich laut AGES der Verdacht auf eine Cereulid-Vergiftung bisher bestätigt.

Die EU verschärft die Kontrollen bei Babymilch aus China. Hintergrund dafür ist ein Skandal rund um den Giftstoff Cereulid. In Österreich wurden neun Verdachtsfälle gemeldet. Betroffen waren Kinder im Alter von zwei Wochen bis zwei Jahre.

„Das ist natürlich zu begrüßen“, sagt dazu Petra Lehner, Lebensmittelexpertin bei der Wiener Arbeiterkammer. Dass es bei einem an sich so streng kontrollierten Produkt wie Babynahrung überhaupt zu einer Verunreinigung gekommen ist, führt Petra Lehner u. a. auf strukturelle Unterschiede zurück.

Petra Lehner, Lebensmittelexpertin von der Wiener Arbeiterkammer. © Lisi Specht

„Der internationale Lebensmittelmarkt entwickelt sich im Bereich der Digitalisierung rapide weiter. Die Kontroll-Systeme hinken hier einfach hinterher“, sagt Lehner. „Babymilch muss aber schneller kontrolliert werden.“

Durchfall und Erbrechen

Mehrere Hersteller, darunter europäische Großkonzerne wie Nestlé, Danone und Lactalis, haben seit Dezember in mehr als 60 Ländern weltweit Säuglingsnahrung zurückgerufen. Grund war die mögliche Verunreinigung der Produkte mit dem Giftstoff Cereulid, der Durchfall und Erbrechen verursachen kann.

Dies kann entstehen, wenn Babynahrung oder die dafür erforderlichen Zutaten zu lange warmgehalten oder wiederholt aufgewärmt werden. Alle neun von der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) gemeldeten betroffenen Kinder sind inzwischen genesen. Wie viele Kinder tatsächlich von einer Cereulid-Intoxikation betroffen waren, kann nicht gesagt werden.