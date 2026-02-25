Kurz vor dem Saisonstart: Russell wacht bei Freundin am Krankenhausbett

Ungeplanter Einsatz für George Russell: Der Mercedes-Pilot musste seine Lebensgefährtin Carmen Montero Mundt ins Krankenhaus begleiten.

Das verriet die Spaniern auf Instagram. Aufgrund einer Blinddarmentzündung wurde Mundt operiert. „Die OP ist gut verlaufen“, teilte sie ihren über 770.000 Followern mit.

Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihrem „Lieblings-Krankenpfleger“ für die Unterstützung. Russell bereitet sich gerade auf den Saisonstart kommende Woche in Australien vor. (TT.com)