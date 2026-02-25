Schwerer Arbeitsunfall in Skiwelt Wilder Kaiser: Arbeiter verlor Fingerglied

Bei Wartungsarbeiten an einem Sessellift in der Skiwelt Wilder Kaiser wurde am Mittwochvormittag ein 43-jähriger Arbeiter schwer verletzt. Der Mann verlor bei dem Unfall das vorderste Glied seines rechten Zeigefingers.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.00 Uhr in der Bergstation eines 6er-Sesselliftes. Der 43-jährige Österreicher hatte gemeinsam mit einem Kollegen die Antriebswelle eines Elektromotors getauscht. Nach einem anschließenden Probelauf bemerkte der Arbeiter Öl- und Schmierstoffreste am Keilriemen.

Beim Versuch, diese Reste bei laufendem Betrieb mit einem Tuch zu entfernen, geriet der Mann mit seiner rechten Hand zwischen den Keilriemen und die Riemenscheibe. Dabei wurde ihm das erste Fingerglied abgetrennt.