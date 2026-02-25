Zweimal Rot und Elfmeter in der Schlussminute: Dortmund fliegt gegen Bergamo raus

Borussia Dortmund ist im Play-off der Champions League gescheitert. Die Deutschen kassierten am Mittwoch eine 1:4-Auswärtsniederlage gegen Atalanta Bergamo und verpassten damit trotz eines 2:0-Vorsprungs aus dem Hinspiel das Achtelfinale der „Königsklasse“. Marcel Sabitzer saß bei den Verlierern auf der Bank. Entschieden wurde das Duell durch ein Elfmeter-Tor von Lazar Samardzic in der 98. Minute. Der Penalty war erst nach Begutachtung der Videobilder gegeben worden.

CL-Play-offs, Mittwoch Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund 4:1 (2:0). Tore: Scamacca (5.), Zappacosta (45.), Pasalic (57.), Samardzic (98./Elfmeter) bzw. Adeyemi (75.). Rote Karte: Schlotterbeck (97./Kritik/Ersatzspieler/Dortmund). Gelb-Rote Karte: Bensebaini (97./Foul/Dortmund). Hinspiel: 0:2 – Bergamo mit dem Gesamtscore von 4:3 weiter.

Die Dortmunder erwischten einen schlechten Start und gerieten durch Gianluca Scamacca bereits in der fünften Minute in Rückstand. Davide Zappacosta legte in der 45. Minute mit einem abgefälschten Schuss nach. Atalanta dominierte zunächst auch in der zweiten Hälfte, Mario Pasalic erhöhte per Kopf auf 3:0 (57.). Erst danach wurde Dortmund aktiver, Lohn war der Treffer des eingewechselten Karim Adeyemi (75.) aus einem sehenswerten Schlenzer.

Als alles auf eine Verlängerung hinauszulaufen schien, unterlief Dortmund-Goalie Gregor Kobel ein folgenschwerer Fehlpass, Ramy Bensebaini traf bei der anschließenden Rettungsaktion Gegenspieler Nikola Krstovic am Kopf und sah dafür Gelb-Rot. Den Penalty verwertete Samardzic sicher. Die Dortmunder verpatzten damit auch die Generalprobe für den Schlager in der deutschen Bundesliga am Samstag gegen den FC Bayern.