So erklärte Prinzessin Kate ihren Kindern die Krebserkrankung

Ein neues Buch über das Power-Couple Kate & William zeigt, wie einfühlsam die Prinzessin ihren Kindern die Krebserkrankung erklärt hat.

Die Krebserkrankung der britischen Prinzessin Kate (44) bewegte viele Menschen. Nun ist ein Buch erschienen, in dem eine Vertraute schildert, wie die Frau von Thronfolger William ihren drei Kindern erklärt hat, woran sie erkrankt ist. Das Buch „William & Catherine: The Intimate Inside Story“ von Journalist und Autor Russell Myers gewährt nun berührende Einblicke in diese zutiefst private Zeit.

Als Kate im Januar 2024 am Bauch operiert wurde, veränderte sich das Leben der Familie schlagartig. Die beliebte Prinzessin und ihr Mann, Prinz William (44), behielten in dieser fordernden Zeit das Wohl ihrer Kinder im Auge. Die Entscheidung, die viele Eltern treffen müssen, wenn sie an einer ernsthaften Krankheit leiden, „sage ich es meinen Kindern und wenn ja, wie?“, hat das Prinzenpaar gemeinsam getroffen und dann die Kinder informiert: „Beide erklärten ihnen ganz ruhig, was los war und wie lange Catherine wegbleiben muss. Aber sie sagten auch, dass sonst alles wie gewohnt weitergehen würde und sie sich nach ihrer Rückkehr erst einmal etwas ausruhen müsste“, schildert die enge Vertraute in dem Buch.

Tochter Charlotte und Mama Kate Middleton beim Tennisturnier von Wimbledon 2024. © IMAGO/Stephen Lock / i-Images

Doch nach der Operation wurde Kate mit einer niederschmetternden Diagnose konfrontiert: Bei ihr wurde Krebs festgestellt. Die Prinzessin musste sich in der Folge einer Chemotherapie unterziehen. Bevor das Thronfolger-Paar die Kinder behutsam in die Umstände einweihte, informierten sie Catherines Geschwister Pippa (42) und James (38) sowie ihre Eltern Carole (71) und Michael (76). Erst danach sagten sie es den Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7).

„Es war einfach unglaublich“, gibt ein enger Vertrauter die Stärke wieder, mit der Catherine diese schwierige Aufgabe meisterte. „Sie erklärte den drei kleinen Kindern, dass Mama krank sei und wieder ins Krankenhaus müsse – aber dass es ihr gut gehen würde“, wird die anonyme Quelle zitiert. Es seien viele Tränen geflossen, heißt es in der Biografie des Power-Couples weiter. Das innige Verhältnis der Eltern zum Nachwuchs wird ebenfalls hervorgestrichen: „Alles, wofür Kate und William leben, sind diese Kinder. Sie sind ihre ganze Welt.“

Im Januar 2025 gab der Palast bekannt, dass Symptome und Tumore nach der Behandlung nicht mehr nachgewiesen werden konnten, die Nachsorge jedoch andauere. Nach einer „schwierigen Zeit“ kehrte sie schrittweise in die Öffentlichkeit zurück.