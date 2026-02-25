Vance: Hinweise auf iranisches Atomprogramm

Die USA sehen Vizepräsident JD Vance zufolge Hinweise darauf, dass der Iran nach den US-Angriffen im Juni sein Atomprogramm wieder aufbaut. "Das Prinzip ist sehr einfach: Der Iran darf keine Atomwaffen haben", sagte Vance am Mittwoch vor Journalisten. Eine Stellungnahme des Irans lag zunächst nicht vor.

Vance äußerte sich einen Tag vor geplanten Gesprächen in Genf. Dort wollen die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner am Donnerstag mit einer iranischen Delegation vor dem Hintergrund einer massiven US-Militärpräsenz in der Region ausloten, ob eine Einigung möglich ist.