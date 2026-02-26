Zwei Auffahrunfälle auf der A12 binnen einer Stunde: Vier Personen verletzt

Terfens/Volders – Zu zwei Auffahrunfällen mit Verletzten kam es am frühen Mittwochabend auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol. Gegen 17 Uhr prallten in Fahrtrichtung Westen auf der Höhe von Volders insgesamt fünf Fahrzeuge aufeinander. Die verwickelten LenkerInnen waren laut Polizei eine 37-jährige und eine 30-jährige Österreicherin, ein 62 -jähriger und ein 27-jähriger Österreicher sowie ein 52-jähriger Serbe. Drei Beteiligte wurden verletzt und ins Krankenhaus Hall bzw. die Klinik Innsbruck eingeliefert. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, nur eines war noch fahrtüchtig.

Etwa eine Stunde später, gegen 18 Uhr, war ein 26-jähriger Österreicher mit seinem Sattelzug ebenfalls in Richtung Westen unterwegs. In Volders musste er wegen Staubildung abbremsen. Ein 17-jähriger Autofahrer fuhr dabei auf das linke Heck des Sattelzugs auf. Das Auto drehte sich um die eigene Achse und prallte gegen die Mittelleitschiene, der Lenker zog sich Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus Hall gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Am Sattelzug entstand nur geringer Sachschaden. (TT.com)