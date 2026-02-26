Auto kam aus Einfahrt
91-Jährige in Rum von Auto erfasst, zu Boden gestoßen und verletzt
Eine 91-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochabend in Rum von einem Auto erfasst, zu Boden gestoßen und verletzt, berichtet die Polizei. Zu dem Unfall kam es gegen 19.30 Uhr, als ein Mann mit geringer Geschwindigkeit rückwärts aus einer Hauseinfahrt fuhr.
Die Seniorin verletzte sich an der Lendenwirbelsäule. Der Autofahrer kümmerte sich noch um die Verletzte, verließ dann aber laut Polizei den Unfallort. Ein Passant verständigte die Rettung, sie brachte die 91-Jährige ins Krankenhaus Hall. (TT.com)