Lichtblick nach turbulenten Jahren

In den vergangenen Jahren plagten die Österreicherinnen und Österreicher hohe Inflationsraten. Man erinnere sich: Im September 2022 ist die Teuerung erstmals seit 70 Jahren mit 10,5 Prozent in den zweistelligen Bereich gerutscht. Jetzt können wir endlich wieder etwas aufatmen, nachdem sich der Preisauftrieb im Jänner auf zwei Prozent deutlich abgeschwächt hat. Das sind gute Nachrichten. Die Hoffnung ist, dass das auch so bleibt – die Chancen stehen gut.