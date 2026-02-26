„Ich wurde angespuckt“: Hansi über seine Niederlage bei den Olympischen Spielen

Schlagerstar Hansi Hinterseer erinnert sich in einem Bunte-Interview daran, wie viele Menschen darauf reagierten, dass er als haushoher Favorit bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck seine größte sportliche Niederlage erleiden musste.

Lange, bevor Hinterseer zum Schlagerstar und Liebling aller wurde, war der Tiroler ein Skiidol. Doch seine sportliche Vita ist untrennbar mit jener schicksalhaften Zäsur der Olympischen Winterspiele von 1976 verbunden. Im Interview wagte er einen Blick zurück in eine Zeit, in der Triumph und Tragik für ihn nur Millimeter auseinanderlagen. 1976 lastete die Erwartung einer ganzen Nation auf den Schultern eines 21-jährigen Ausnahmetalents. Hinterseer, der Kitzbüheler Lokalmatador, soll das ersehnte Gold holen.