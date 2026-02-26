„Handwerk, das aufblühen lässt“

Das Berufsbild der Floristik ist weit vielseitiger, als man auf den ersten Blick meinen mag.

Eva Baumann, Meisterfloristin und Fachlehrerin an der Tiroler Fachberufsschule für Garten, Raum und Mode, verkörpert die Symbiose aus kreativem Handwerk und pädagogischer Berufung. Ihre Laufbahn ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie aus einer tiefen Naturverbundenheit eine vielseitige und zukunftsorientierte Karriere entstehen kann, die weit über „das Binden von Blumensträußen hinausgeht“, wie die Floristin lachend meint.

Schon als Kind war für Eva Baumann klar: Sie wollte mit Blumen arbeiten. Schon als kleines Mädchen war ihre Faszination für Blumen unübersehbar. „Es gibt eigentlich kein Foto in meinem Fotoalbum, wo ich nicht Blumen in der Hand hab’“, erzählt sie. Der Duft und die Atmosphäre eines Blumengeschäfts zogen sie von klein auf in ihren Bann. Ihre Lehre in einem renommierten Igler Betrieb war für sie der erste Schritt, um diese Leidenschaft zum Beruf zu machen. Es war eine Zeit voller Entdeckungen und prägender Momente. „Man lernt ein Handwerk von Grund auf, schafft mit den eigenen Händen etwas Sichtbares und bekommt direktes Feedback für die eigene Kreativität“, betont Baumann. Und die Möglichkeiten für Floristen und Floristinnen sind breit gefächert.

Die Arbeit mit Blumen und Menschen ist das Allerschönste.“ Eva Baumann, Fachschullehrerin für Floristen

Sprungbrett in die Welt

Dank ihres Handwerks konnte sie auch Floristikluft in London schnuppern. Für Baumann ist die Lehre daher ein echtes Sprungbrett, das Türen zu den unterschiedlichsten und spannendsten Orten öffnet. Eine Lehre sei also ein Startschuss für unzählige Möglichkeiten. „Eine Lehre in der Floristik öffnet Türen zu den aufregendsten Orten“, erklärt Baumann. „Man kann als Hausflorist in einem Luxushotel arbeiten, auf einem Kreuzfahrtschiff anheuern oder in den Metropolen der Welt gefragt sein.“ Eine Lehre ist also kein Endpunkt, sondern ein Startschuss für unzählige Möglichkeiten. Eva Baumann selbst bildet sich weiter und absolviert derzeit ein Masterstudium in Existenzieller Pädagogik und Psychosozialer Beratung, um Menschen auch in psychosozialen Herausforderungen mit Hilfe von Blumen zu begleiten.

Gerade in unserer digitalen Welt gewinne das Handwerk an unschätzbarem Wert. „Kein Computer kann die Empathie und Kreativität eines Menschen ersetzen, der Trost spendet oder Freude bereitet“, betont Baumann. Das duale Ausbildungssystem in Österreich sei dabei ein echtes Erfolgsmodell. Besonders wichtig ist Baumann auch die Aufwertung der beruflichen Bildung, die in den letzten Jahren stattfand: Der Meisterabschluss ist seit 2022 auf gleicher Stufe wie der Bachelor. Zudem gibt es das Berufsdiplom, das den Wert des Handwerks unterstreicht. Hier waren die Tiroler Floristen österreichweit die Vorreiter.

Momente, die berühren

Wenn Eva Baumann auf ihre Karriere zurückblickt, sind es vor allem drei Arten von Momenten, die ihr in Erinnerung bleiben: der Stolz, als sie bei ihrem ersten Landeslehrlingswettbewerb ihre Kreationen präsentierte, die leuchtenden Augen oder sogar Tränen der Kunden, wenn sie ihren Brautstrauß abholten, und die „tief berührenden Momente“, wenn ihre Schüler:innen bei Projektpräsentationen oder bei Wettbewerben, wie den Tirol Skills, ihr individuelles Werkstück zum ersten Mal zeigen dürfen.