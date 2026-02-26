Was es für den erfolgreichen Berufseinstieg braucht

Pünktlichkeit, Lernwille und Zuverlässigkeit sind im Ringen um die besten Lehrlinge die neue harte Währung.

In einer Zeit, in der junge Menschen digital so versiert sind wie keine Generation vor ihnen, stehen Ausbildungsbetriebe vor einem erstaunlichen Paradox: Während die digitale Kompetenz eine Selbstverständlichkeit geworden ist, schwinden jene Grundtugenden, die einst als Fundament jeder Lehre galten.

Softskills als Basis

Eine Analyse aktueller Umfragen und Studien unter Ausbildungsbetrieben in ganz Österreich zeichnet ein konsistentes Bild der Erwartungen. An der Spitze stehen nicht primär die fachlichen Vorkenntnisse, sondern soziale Kompetenzen und grundlegende Arbeitstugenden. Als absolute Basis gelten Pünktlichkeit, gute Umgangsformen und Zuverlässigkeit – sie sind die Eintrittskarte in jede Unternehmenskultur. Darauf aufbauend erwarten die Betriebe einen erkennbaren Willen zur Leistung und die Fähigkeit, sich in ein Team zu integrieren.

„Wir erwarten Soft Skills wie Interesse am Beruf, Verlässlichkeit und Einsatz. Besonders wichtig ist der Wille des Lehrlings zum aktiven Mitlernen der theoretischen und fachlichen Kenntnisse“, erklärt Roland Fleissner, Geschäftsführer des Elektro- und Elektrotechnik-Spezialisten EAE Stöckl in Innsbruck. Ein Problem sei allerdings, dass man als Unternehmen die handwerklichen und schulischen Fähigkeiten, die Lehrlinge noch vor 10–20 Jahren aus den mittleren Schulen und von zu Hause mitgebracht haben, heute nicht mehr automatisch erwarten könne. Hier sei die Qualität der Vorausbildung durch Schule und Eltern extrem wichtig.

© EVITA Marketing GmbH

Unbedingt aktiv auf das Unternehmen zugehen und vorab Schnuppertage absolvieren.“ Roland Fleissner, Geschäftsführer EAE Stöckl

Doch selbst dieses Interesse benötigt naturgemäß ein tragfähiges Fundament. Sind doch im Ausbildungsberuf Elektrotechniker und Elektroinstallationstechniker die Schulnoten vor allem im mathematisch- physikalischen Bereich eine sehr wichtige Entscheidungsgrundlage. „Lehrlingsbewerber, die im Abschlusszeugnis in diesen Gegenständen nicht mindesten ein ‚Befriedigend‘ haben, werden trotz Förderung und Nachhilfe die Berufsschule der Elektrotechnik nicht positiv bestehen können“, betont Fleissner.

Appell zur Eigeninitiative

Das ist eine klare Absage an die Vorstellung, dass Motivation allein Wissenslücken schließen könne – und dies gilt schlussendlich für jede Berufsausbildung. Und damit wird die praktische Erprobung bei Schnuppertagen vom „Nice-to-have“ zur kritischen Notwendigkeit, um die Passung zwischen Bewerber und Betrieb abzugleichen. „Es ist wichtig für die Suche nach der passenden Lehrstelle, aktiv auf das jeweilige Unternehmen zuzugehen und vorab Schnuppertage zu absolvieren“, rät Fleissner.