Schockmoment auf Video: Senkloch verschluckt zwei Autos an roter Ampel

Omaha – Im US-Bundesstaat Nebraska hat sich an einer Kreuzung plötzlich die Erde aufgetan und zwei Autos in ein riesiges Loch stürzen lassen. Aufnahmen aus der Stadt Omaha zeigten einen Pickup-Truck und einen etwas kleineren Wagen in dem Loch, das in einer mehrspurigen Straße klaffte. Die Fahrer der beiden Autos blieben Medienberichten zufolge unverletzt.

📽️ Video | Senkloch verschluckt zwei Autos

Die Polizei in Omaha stellte ein Foto und ein Video vom Unfallort ins Netz, machte zunächst aber keine Angaben zur Ursache des Vorfalls. Angrenzende Strassenabschnitte wurden für den Verkehr gesperrt.

Der Fahrer des kleineren Wagens, Jonathan Inman, gab dem örtlichen Fernsehsender KETV ein Interview. Alles sei so schnell passiert, dass er sich nicht einmal an den Moment erinnern könne, als die Straße einbrach. Er habe plötzlich nach oben geguckt und gedacht: „Okay, ich muss sofort hier raus.“ Er habe die Autotür öffnen und selbst herausklettern können. „Die ganze Sache war einfach surreal.“