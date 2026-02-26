„Die Menschen glücklich machen!“

Seit vier Jahrzehnten ist Silvia Haider Friseurin aus Leidenschaft.

Ich wollte immer etwas mit Menschen zu tun haben“, beschreibt Silvia Haider ihre Vorstellung eines Traumjobs. Dieser Gedanke wurde vor über 40 Jahren mit einer Friseur-Lehre in Innsbruck in die Tat umgesetzt. 1987 kehrte sie wieder zurück nach Hall und arbeitet seitdem beim bekannten Friseur Happ in der Arbesgasse. „Es hat bisher noch keinen Tag gegeben, an dem ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin“, erzählt die Friseurin, die ihren Beruf mit wahrer Leidenschaft ausübt. „Wir haben durch unsere Dienstleistung die Möglichkeit, Menschen glücklich zu machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Für die Kunden soll es sich wie eine wertvolle Auszeit vom Alltag anfühlen.“

Auch die entspannte Atmosphäre im Team sei dafür ausschlaggebend – ein gutes Miteinander sorge gleichermaßen für zufriedene Kunden und Mitarbeiter. Im Laufe der Jahre hat sich natürlich auch im Salon Happ einiges geändert. Neue Schnitt- und Farbtechniken kommen zur Anwendung. Der Aufenthalt im Salon wird mit Getränken und Süßigkeiten angenehm gestaltet. „Mittlerweile sind die Erwartungen der Kunden anders als früher. Man muss sich weiterbilden, immer wieder neue Produkte ausprobieren und Techniken lernen“, erzählt Silvia Haider. Es sei ihr nach wie vor wichtig, niemals stehen zu bleiben und auch im Berufsleben immer noch dazuzulernen und Neues auszuprobieren.

Geändert habe sich leider die grundsätzliche Einstellung zum Lehrberuf. „Seit Jahrzehnten wird eher zur weiterbildenden Schule und zum Studium angeregt, es fehlt auch die Liebe und Leidenschaft zum Lehrberuf“, stellt Silvia Haider fest. Jungen Lehrlingen empfiehlt die erfahrene Friseurin vor allem Geduld und Durchhaltevermögen. „Sich zu bemühen und in den Beruf hineinzuschnuppern, hilft auf jeden Fall. Schließlich kommt dann im besten Fall die Begeisterung für den Lehrberuf dazu!“