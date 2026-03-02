Gaumenfreuden-Event im „Kula“
Das Geheimnis von Sauerteig: Mit Laib und Seele zum perfekten Brot
Bei Bäckermeisterin Kathrin Gruber (3.v.r.) lernten Elvisa Mujic, Anika Oppeck, Tim Grüneberg, Stefan Richle, Viktoria Hasslwanter und Elisabeth Berenji (v.l.) Schritt für Schritt, wie aus Mehl, Wasser und Zeit ein Sauerteigbrot entsteht.
© Axel Springer
Bäckermeisterin Kathrin Gruber weihte sechs Gaumenfreuden-LeserInnen im „Kula“ in Innsbruck in die Kunst des Brotbackens mit Sauerteig ein. Eine Gelegenheit, sich bewusst Zeit zu nehmen.