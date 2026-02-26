Nach Ausnahme-Zustand
Mattle geht nach Lawinen-Wochenende mit Leichtsinnigen hart ins Gericht
Vergangenes Wochenende herrschte in Tirol große Lawinengefahr und somit die Warnstufe 4. Am Donnerstag traf sich der Krisenstab zu einer Nachbesprechung, es wurde Bilanz über eine erfolgreiche Abwicklung gezogen und Verbesserungen angeregt.
© Daniel Liebl (2)
Nach einem intensiven Einsatzwochenende, mit über 250 Lawinenabgängen, rund 40 damit verbundenen Einsätzen und über 500 ausgerückten Einsatzkräften, lud Landeshauptmann Anton Mattle zu einer Nachbesprechung.