Feuerwehr Schwoich: Einsätze, Ehrungen und Fahrzeugtausch

Die Freiwillige Feuerwehr Schwoich blickte bei ihrer 128. Jahreshauptversammlung zurück auf ein ereignisreiches Jahr. Am 20. Februar trafen sich die Mitglieder im Gasthof Neuwirt. Sie zählten 21 Einsätze und vermeldeten Beförderungen sowie eine besondere Ehrung.

Kommandant Harald Gschwentner und Schriftführer Gregor Payr ließen in ihren Berichten das abgelaufene Jahr Revue passieren. In der Jahresstatistik sind 21 Einsätze aufgelistet, darunter drei Brände und sieben technische Einsätze. 34 Mal rückten die Florianijünger im Jahr 2025 zu Übungen aus.

Wie Gschwentner berichtete, steht heuer wieder ein Autotausch an: Das sogenannte LAST-Fahrzeug wird nach 20 Jahren durch einen Mannschaftstransporter ersetzt.

Beförderungen und Ehrung

Zahlreiche Beförderungen gab es ebenfalls: Sandro Pörnbacher und Martin Schellhorn wurden zu Oberfeuerwehrmännern ernannt. Robert Baumgartner, Manuel Fill und Fabian Dangel sind nun Hauptfeuerwehrmänner.

Eine besondere Ehrung gab es für Josef Brugger: Der „Veiten Josef“ steht seit 60 Jahren in den Reihen der Schwoicher Wehr, dafür wurde ihm offiziell vom Bezirksverband, der Gemeinde und der Feuerwehr selber gedankt.