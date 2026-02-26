🗓️ Unsere Event-Tipps
Vertical Up in Kitzbühel, ein Wochenende voller Wein und viel Comedy: Das ist los in Tirol
Wein, Witz und eine wüste vertikale Challenge: In Tirol ist am Wochenende wieder einiges los.
© Mike Vogl, Ingo Pertramer, Michael Werlberger
So lange sich der Jänner angefühlt an, so kurz war der Februar. Einmal geblinzelt, schon ist er wieder vorbei. Doch auch zum Monatsende wird in Tirol wieder einiges geboten. So sorgen unter anderem Luis aus Südtirol und Dirk Stermann für Lacher. Wem weniger nach Comedy ist, der kann auch einen Abstecher zur Weinmesse machen oder die Streif von unten nach oben bezwingen.