Vertical Up in Kitzbühel, ein Wochenende voller Wein und viel Comedy: Das ist los in Tirol

So lange sich der Jänner angefühlt an, so kurz war der Februar. Einmal geblinzelt, schon ist er wieder vorbei. Doch auch zum Monatsende wird in Tirol wieder einiges geboten. So sorgen unter anderem Luis aus Südtirol und Dirk Stermann für Lacher. Wem weniger nach Comedy ist, der kann auch einen Abstecher zur Weinmesse machen oder die Streif von unten nach oben bezwingen.