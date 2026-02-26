Imst: 300 Schüler erforschen das breite Thema Energie

Rund 300 Schüler aus dem Bezirk Imst tauchten kürzlich in der WK-Bezirksstelle Imst spielerisch in die Welt der Energie ein. Der Kinder-Erlebnis-Raum Energie (KiERa) der Fachgruppe Energiehandel Tirol vermittelte dabei komplexe Zusammenhänge anschaulich. Ziel ist es, das Thema Energie frühzeitig in der Bildung zu verankern und ein Verständnis für Versorgungssicherheit zu schaffen.

Imst – Die Initiative KiERa beantwortet Fragen rund um das Thema Energie. Sie übersetzt die Antworten in eine kinderfreundliche und spannende Form. Seit fünf Jahren ist das Projekt tirolweit unterwegs. Im Fokus stehen Fragen wie: Woher kommt Energie? Was ist ein Energieträger? Wie geht man verantwortungsvoll mit Energie um?

Die teilnehmenden Schulen waren die IT MS Imst Oberstadt, VS Auf Arzill, VS Imst Unterstadt, VS Karres, VS Sautens, MS Sölden sowie die VS Haiming.

Lernen durch Erleben

Nach einer kurzen Einführung starteten die Kinder direkt an interaktiven Stationen. Rätseln, Ausprobieren und Diskutieren standen im Vordergrund. Die Schüler entdeckten eigenständig Zusammenhänge der Energieversorgung. Sie lernten vom Energieverbrauch bis zu verschiedenen Versorgungsformen.

Alexander Gutmann, Obmann der Fachgruppe Energiehandel Tirol, erklärt: „Energie begleitet uns jeden Tag. Sie ist aber teils abstrakt und komplex zu erklären. Mit dem KiERa schaffen wir einen Rahmen, in dem Kinder selbst erleben können, wie vielfältig Energie heute und in Zukunft ist.“ Er betont zudem: „Gerade beim Thema Energiewende braucht es einen sachlichen Blick und Technologieoffenheit. Unterschiedliche Lösungen tragen gemeinsam zur Versorgungssicherheit bei.“

Energie betrifft alle

Ein Schwerpunkt lag darauf, wo Energie im täglichen Leben eine Rolle spielt. Dies reichte von Heizung über Mobilität bis zur Stromversorgung. Die Schüler setzten sich mit heutigen Energieformen auseinander. Sie verstanden auch, warum Versorgungssicherheit keine Selbstverständlichkeit ist.

„Energie ist kein Randthema. Sie betrifft Wirtschaft, Haushalte und Gemeinden gleichermaßen“, sagt Josef Huber, WK-Bezirksobmann von Imst. „Umso wichtiger ist es, junge Menschen frühzeitig für Zusammenhänge zu sensibilisieren. Der KiERa soll Kinder für Wissensvermittlung in dem Bereich begeistern und Eigeninteresse fördern.“

Der KiERa vermittelt das Energiethema alltagsnah. Eine nachgebaute Autowaschanlage verdeutlichte beispielsweise, warum das Autowaschen im Garten problematisch für das Grundwasser ist. Sie zeigte auch sinnvolle Alternativen auf. „Beim KiERa geht es nicht um abstrakte Szenarien, sondern um konkrete Entscheidungen“, fasst Josef Huber zusammen.