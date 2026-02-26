Sensationelle Skiflug-Premiere! Kombi-Star Lamparter glänzt am Kulm mit 232 Metern

Am Freitag kommt es am Kulm in Bad Mitterndorf zu einer Weltpremiere. Das erste Mal in der Geschichte wagen sich die nordischen Kombinierer in einem Wettkampf über eine Skiflugschanze.

Johannes Lamparter und Co. betreten in Bad Mitterndorf absolutes Neuland. „Das erste Mal Skifliegen ist sehr cool. Die Anspannung und der Respekt vor einer größeren Schanze ist da, aber ich freue mich drauf“, sagte Weltcup-Leader Lamparter in der Hoffnung auf ein paar „richtig weite Flüge“. Diese erfüllte sich auch prompt. Im Training am Donnerstag landete der Tiroler erst bei 232 und 227 m.

Der Fokus des dreifachen Olympiamedaillen-Gewinners liegt ganz darauf, seine Energiereserven noch gut über die restliche Saison zu bringen. „Natürlich denke ich oft dran, dass nach den Olympia-Erfolgen noch weitere Kugeln im Weltcup möglich wären, so wie kommendes Wochenende schon die Kompaktkugel. In erster Linie ist es aber für unsere Sportart ein richtiges Highlight. Es ist toll, dass wir diese Möglichkeit bekommen."