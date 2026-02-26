Jungunternehmer gesucht
Innovation oder Rohrkrepierer? Im Innsbrucker Viaduktbogen 40 soll endlich Leben einziehen
Ab Mai sollen hier im Bogen 40 endlich innovative Jungunternehmen einziehen. Der lange Vorlauf und die hohen Kosten für das Projekt sorgten einmal mehr für heftige Oppositionskritik.
© Michael Domanig
Seit Anfang 2025 hat die Stadt Innsbruck den Bogen 40 in der Ingenieur-Etzel-Straße angemietet, mit dem Ziel, dort eine „Testfläche“ für innovative Jungunternehmen anzubieten. 14 Monate später steht der Bogen immer noch leer. Doch nun hat der Gemeinderat die Kriterien für die künftige Nutzung beschlossen. Die kontroverse Debatte im Überblick.