Innovation oder Rohrkrepierer? Im Innsbrucker Viaduktbogen 40 soll endlich Leben einziehen

Seit Anfang 2025 hat die Stadt Innsbruck den Bogen 40 in der Ingenieur-Etzel-Straße angemietet, mit dem Ziel, dort eine „Testfläche“ für innovative Jungunternehmen anzubieten. 14 Monate später steht der Bogen immer noch leer. Doch nun hat der Gemeinderat die Kriterien für die künftige Nutzung beschlossen. Die kontroverse Debatte im Überblick.