Benefiz-Matinee im Festspielhaus Erl: Klassik, die bewegt und hilft

Erl – Mit Georg Friedrich Händels Oratorium „Israel in Egypt“ wird am 29. März im Festspielhaus Erl ein monumentales Werk der Barockmusik zu hören sein. Die Matinee ist aber nicht nur ein musikalischer Genuss. Die Einnahmen des Konzerts kommen der „Concorida Sozialprojekte“ zugute. Die Hilfsorganisation unterstützt benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien in Rumänien, Bulgarien, Moldau, dem Kosovo und auch in Österreich.

Das Oratorium entfaltet in seiner Chor- und Orchesterpracht eine Klangsprache von großer Tiefe und emotionaler Kraft. Die musikalische Leitung hat Heinz Ferschel, künstlerischer Leiter der Wiener Singakademie und des Originalklangorchesters Barucco, inne. Es spielen und singen das Ensemble Barucco, der Chor Ad Libitum sowie die SolistInnen Maria Ladurner und Miriam Kutrowatz (Sopran), Alois Mühlbacher (Altus), Johannes Bamberger (Tenor), Matthias Helm und Daniel Ochoa (Bässe).