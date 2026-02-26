Einstimmiger Beschluss
Einheimischen-Tarife vor Rettung? Minister drängen EU-Kommission zu Lösung
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht die Einheimischentarife in Österreich ein Stück weit der Rettung näher.
© JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
Einstimmig haben am Donnerstag die Wirtschaftsminister der EU-Mitgliedsländer die Kommission aufgefordert, anlässlich der Überarbeitung der Geoblocking-Verordnung auch die Tür zur Rettung der Einheimischentarife aufzustoßen. Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) spricht gegenüber der TT von einem „Etappensieg“.