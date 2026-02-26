Auto ging in Schwoich in Flammen auf, Fahrer konnte rechtzeitig flüchten

Schwoich – Ein Autobrand hat am Donnerstag auf der Tiroler Straße (B171) für einen Feuerwehreinsatz und eine vorübergehende Straßensperre gesorgt. Gegen 12.30 Uhr geriet im Gemeindegebiet von Schwoich ein Pkw in Vollbrand. Der 34-jährige Lenker konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Kufstein rückte daraufhin aus und nahm umgehend die Löscharbeiten auf. Gegen 12.50 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.