Tiroler Straße gesperrt

Auto ging in Schwoich in Flammen auf, Fahrer konnte rechtzeitig flüchten

Feuerwehrleute konnte das brennende Auto löschen. Die Straße musste gesperrt werden.
© ZOOM.TIROL

Schwoich – Ein Autobrand hat am Donnerstag auf der Tiroler Straße (B171) für einen Feuerwehreinsatz und eine vorübergehende Straßensperre gesorgt. Gegen 12.30 Uhr geriet im Gemeindegebiet von Schwoich ein Pkw in Vollbrand. Der 34-jährige Lenker konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Kufstein rückte daraufhin aus und nahm umgehend die Löscharbeiten auf. Gegen 12.50 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt im Motorraum als Brandursache auszugehen, heißt es von der Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B171 musste während des Einsatzes eine halbe Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051