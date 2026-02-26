Paragleiter klappte ein: Pilot in Fulpmes schwer verletzt

In Fulpmes ist es am Donnerstag zu einem schweren Paragleit-Unfall gekommen. Ein 70-jähriger Österreicher wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war gegen 11.30 Uhr vom Startplatz am Kreuzjoch im Schigebiet Schlick 2000 zu einem Flug aufgebrochen. Nach etwa 30 Minuten flog er entlang eines Berghanges talauswärts, als es zum Unfall kam.

„Während eines Ausweichmanövers mit einem entgegenkommenden Gleitschirmpiloten wich der Mann nach rechts aus. Daraufhin klappte sein Schirm zusammen und er stürzte aus unbekannter Höhe in ein Latschenfeld“, berichtet die Polizei. Ein weiterer Gleitschirmpilot beobachtete den Unfall und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Die Crew eines Rettungshubschraubers barg den Abgestürzten mittels Tau. Er wurde ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Der 70-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Rippen. (TT.com)