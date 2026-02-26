Mit Geduld, Konsequenz und ohne Druck: Wie man Kinder mehrsprachig erzieht

Zur Person

Emese Malzer-Papps berufliche Stationen haben immer in irgendeiner Form mit Sprachen zu tun. Zuerst im Export bei den Haller Textilwerken, später in der Mehrsprachigkeitsforschung an die Uni Innsbruck und nun wieder in der Privatwirtschaft, wo sie erneut „in einem internationalen Kontext arbeitet, der viel mit Sprache zu tun hat“, wie die Expertin erklärt.

Malzer-Papp selbst hat sieben Sprachen gelernt, fünf davon spricht sie aktiv, wie sie sagt. „So viele Sprachen zu pflegen, ist aufwendig. Alle Sprachen auf demselben Niveau zu halten, ist eigentlich unmöglich.“

Aufgewachsen in Siebenbürgen, einer Region mit mehreren Sprachgruppen in Rumänien, lernte sie in ihrer Kindheit zunächst Ungarisch und dann Rumänisch. Später emigrierte ihre Familie nach Österreich, wo sie Deutsch lernte. Auf der Uni in Innsbruck, wo sie Dolmetschen und Übersetzen studierte, kamen Spanisch und Englisch dazu, im Berufsalltag danach noch Russisch und Französisch.