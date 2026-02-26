Mit Hubschrauber geborgen

Baum rutschte ab und traf Forstarbeiter: 31-Jähriger in Innsbruck schwer verletzt

Zu einem Forstunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Donnerstag in Innsbruck gekommen. Ein 31-Jähriger war gegen 10 Uhr beim Achselwaldweg unterhalb des Achselkopfes mit Arbeiten beschäftigt, als es bei einer Baumbergung zu dem Unfall kam: Ein etwa zehn bis 15 Meter langer Stamm geriet unkontrolliert ins Rutschen und traf den Arbeiter am rechten Bein.

Der Rumäne erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er von der Crew des Rettungshubschraubers mittels Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561