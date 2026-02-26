Mit Hubschrauber geborgen
Baum rutschte ab und traf Forstarbeiter: 31-Jähriger in Innsbruck schwer verletzt
Zu einem Forstunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Donnerstag in Innsbruck gekommen. Ein 31-Jähriger war gegen 10 Uhr beim Achselwaldweg unterhalb des Achselkopfes mit Arbeiten beschäftigt, als es bei einer Baumbergung zu dem Unfall kam: Ein etwa zehn bis 15 Meter langer Stamm geriet unkontrolliert ins Rutschen und traf den Arbeiter am rechten Bein.
Der Rumäne erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er von der Crew des Rettungshubschraubers mittels Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)