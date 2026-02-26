Baum rutschte ab und traf Forstarbeiter: 31-Jähriger in Innsbruck schwer verletzt

Zu einem Forstunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Donnerstag in Innsbruck gekommen. Ein 31-Jähriger war gegen 10 Uhr beim Achselwaldweg unterhalb des Achselkopfes mit Arbeiten beschäftigt, als es bei einer Baumbergung zu dem Unfall kam: Ein etwa zehn bis 15 Meter langer Stamm geriet unkontrolliert ins Rutschen und traf den Arbeiter am rechten Bein.