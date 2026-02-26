Versuchter Raub in Mils: Zwei Jugendliche festgenommen

Zwei 16-Jährige wollten am Donnerstag einem Gleichaltrigen in Mils Bargeld entreißen. Das Opfer konnte die Tat bei einem Lebensmittelgeschäft jedoch verhindern. Der Bursche wurde allerdings leicht an der Hand und am Knie verletzt.

In der Folge flüchteten die Verdächtigen. Die Polizei startete eine Fahndung und konnte die beiden ausfindig machen. Bei der Einvernahme zeigte sich einer der Jugendlichen nicht geständig, der zweite verweigerte die Aussage. Der Syrer und der Bulgare werden wegen des Verdachts des versuchten Raubes angezeigt. (TT.com)