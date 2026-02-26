Taliban wollen weiter kämpfen, wenn Pakistan auf Krieg setzt

Der Sprecher der islamistischen Taliban hat die jüngsten Angriffe auf Pakistan verteidigt und im Falle weiterer pakistanischer Attacken auf Afghanistan mit weiterer Gewalt gedroht. "Wenn sie den Krieg fortführen, haben wir die Kraft, die Einsätze weiterzuführen", sagte der Sprecher der afghanischen Taliban-Regierung, Zabiullah Mujahid, am Freitag auf einer Pressekonferenz in Kabul. Islamabad habe wiederholt Afghanistan unter Vorwänden angegriffen und dabei Zivilisten getötet.

Damit habe es auch gegen internationales Recht verstoßen. Zugleich betonte er, Afghanistan wolle den Konflikt durch Gespräche beenden. "Wir haben wiederholt eine friedliche Lösung betont und wollen weiterhin, dass das Problem durch Dialog gelöst wird", sagte Mujahid.

Auf die Vorwürfe aus Islamabad, Kabul beherberge Terroristen der pakistanischen Taliban (TTP), sagte Mujahid, die TTP seien "Pakistans internes Sicherheitsproblem, das schon seit Jahren besteht und nichts mit Afghanistan zu tun hat." Bei den pakistanischen Luftschlägen am Morgen (Ortszeit) habe es erneut zivile Opfer gegeben. Es habe Verletzte gegeben, darunter Frauen und Kinder. 13 Sicherheitskräfte der Taliban seien getötet und weitere 22 verletzt worden.

Von afghanischen Sicherheitskräften seien 19 Militärposten der Gegenseite eingenommen worden und dabei 55 pakistanische Soldaten getötet worden, berichtete der Sprecher. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig überprüfbar. Laut Mujahid fliegen auch aktuell pakistanische Aufklärungsflugzeuge über Afghanistan.