Nur fünf EU-Hauptstädte haben eine Bürgermeisterin

Bürgermeisterinnen bleiben weiterhin in der Unterzahl. Nur fünf der 27 Hauptstädte (18,5 Prozent) der Europäischen Union werden von Frauen regiert, zeigt eine Aufstellung des Instituts für Parlamentarismus und Demokratiefragen. Paris, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm und Luxemburg-Stadt haben eine Bürgermeisterin. Politologin Melanie Sully sprach gegenüber der APA von einem Aufwärtstrend. Vizebürgermeisterinnen gibt es - Stand Mitte Februar - mit 43,5 Prozent weit mehr.

Für zwei der fünf Hauptstädte ist die aktuelle auch die erste Bürgermeistern - Paris hat mit der Sozialistin Anne Hidalgo seit 2014 erstmals eine Stadtchefin, Amsterdam mit Femke Halsema von der grünen Partei GroenLinks seit 2018. In den übrigen drei Städten waren bereits zuvor Frauen im Amt. In Stockholm amtiert seit 2022 (sowie von 2014 bis 2018) die Sozialdemokratin Karin Wanngård. Sisse Marie Welling von der grün-orientierten Sozialistischen Volkspartei ist seit 2026 Oberbürgermeisterin von Kopenhagen, Lydie Polfer von der sozial-liberalen Demokratischen Partei seit 2013 (sowie von 1982 bis 1999) Bürgermeisterin in der Stadt Luxemburg. Letztere ist damit die einzige Hauptstadt-Bürgermeisterin, die nicht aus dem linken Lager kommt.

Erst in diesem Jahrhundert gebe es in Kontinentaleuropa einen "sehr langsamen" Aufwärtstrend, sagte Sully. Subtile Vorurteile gegen Frauen in der Politik würden verschwinden. Es gehe Wählerinnen und Wählern nicht um das Geschlecht einer Person, sondern darum, welche Politik sie macht. Bei den meisten Frauen an der Stadtspitze handle es sich um erfahrene Politikerinnen und keine Quereinsteiger, erklärte sie.

Häufiger als Bürgermeisterinnen findet man in den EU-Hauptstädten Vizebürgermeisterinnen - 43,5 Prozent der Stadt-Vizes sind weiblich. Die Anzahl der Vizebürgermeister und Vizebürgermeisterinnen schwankt von Stadt zu Stadt allerdings stark. In zwei Hauptstädten, nämlich Wien (zwei Vizebürgermeisterinnen) und Rom (eine), gibt es ausschließlich Vizebürgermeisterinnen. In Athen (sechs von acht), Madrid sowie Bratislava (je zwei von drei) und Brüssel (fünf von acht) sind immerhin mehr als die Hälfte der Vizes Frauen. Paris hat mit 17 die meisten Vizebürgermeisterinnen, insgesamt gibt es in der Französischen Hauptstadt ganze 37.