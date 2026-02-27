Buch von Kocher und Sutter
In der Politik und in der Wirtschaft: Warum die Peitsche besser wirkt als das Zuckerbrot
Im Idealfall arbeiten Menschen in einem Team, im Sport wie in Wirtschaft oder Politik, wie gut geschmierte Zahnräder zusammen.
© istock/Lacheev
Von Thomas Müller bis Hilde Zach: In ihrem neuen Buch schildern Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher und der Verhaltensökonom Matthias Sutter in vielen lebensnahen Beispielen, wie Kooperationen Teams und Unternehmen und auch die Politik voranbringen könnten.