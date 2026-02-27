- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Strafe schützt vor Unwissenheit nicht
Kommentarvon Benedikt Mair
Allen Lawinenwarnungen zum Trotz sind Menschen im Gelände unterwegs. Ein Leichtsinn, der nur schwer zu ertragen ist, an dem höhere Bußgelder aber wenig ändern werden.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten