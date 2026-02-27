Unrunde Sache?
Zuerst sanieren, dann die Vergabe: Vorgehen beim Innsbrucker „Würfel“ erzürnt Opposition
Die Sanierung des Kubus vor dem Tiroler Landestheater scheidet politisch die Geister.
© Markus Schramek
Der markante Kubus vor dem Tiroler Landestheater ist seit Jahren politischer Zankapfel. Am Donnerstag hat der Innsbrucker Gemeinderat dessen Sanierung beschlossen – um fast eine halbe Million Euro. Im März entscheidet sich dann, wer das Gebäude künftig bespielen darf. Für die Opposition ist das die verkehrte Reihenfolge.