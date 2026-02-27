Unrunde Sache?

Zuerst sanieren, dann die Vergabe: Vorgehen beim Innsbrucker „Würfel“ erzürnt Opposition

Die Sanierung des Kubus vor dem Tiroler Landestheater scheidet politisch die Geister.
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Der markante Kubus vor dem Tiroler Landestheater ist seit Jahren politischer Zankapfel. Am Donnerstag hat der Innsbrucker Gemeinderat dessen Sanierung beschlossen – um fast eine halbe Million Euro. Im März entscheidet sich dann, wer das Gebäude künftig bespielen darf. Für die Opposition ist das die verkehrte Reihenfolge.

