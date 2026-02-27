Nach heftigem Sturz im Training: ÖSV-Ass beißt für die Abfahrt die Zähne zusammen

Nach einem heftigen Sturz im Super-G-Training am vergangenen Sonntag spürt Mirjam Puchner derzeit den ganzen Körper. Die Salzburgerin zog sich dabei Prellungen und eine Bänderverletzung am Daumen zu.

„Ich habe alles durchchecken lassen und probiere, den Sturz auszublenden. Ich will jeden Tag einen Schritt vorwärts machen und mit Überzeugung Ski fahren. Ich bin eine, die selten herfällt, vielleicht beschäftigt es mich umso mehr. Ich muss das abhaken“, sagte die Salzburgerin.

Die angeschlagene Speed-Spezialistin will bei den drei Rennen in Soldeu trotz der Verletzungen am Start stehen. (TT.com/APA)