Brutale Herausforderung
Vertical Up in Kitzbühel: Sport, Leidenschaft und ein bisschen Wahnsinn
Ob als Papa Schlumpf, Biene Maya oder auch als Fred Feuerstein, Hans Peter Meyer war schon in vielen Verkleidungen mit dabei. Gewonnen hat er 2018 als Wildsau.
© Michael Werlberger
Der Vertical Up findet am Samstag zum 15. Mal in Kitzbühel statt. Immer mit am Start war der Kitzbüheler Hans Peter Meyer, meist verkleidet und einmal konnte er auch gewinnen. Für ihn ist das Rennen die Streif rauf ein Fixpunkt im Jahr.