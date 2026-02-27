Seiten verwechselt

Zwischenfall an Innsbrucker Klinik: Patientin am falschen Knie operiert

Der Vorfall an der Klinik werde nun umfassend aufgearbeitet.
© Thomas Böhm

Die Arthroskopie wurde am falschen Knie begonnen. Für die Patientin seien keine Folgeschäden entstanden.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561