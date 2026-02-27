Gruppe für Betroffene
Krankheiten unter dem Radar: Wie die Tirolerin Olivia (4) mit einer seltenen Erkrankung lebt
Olivia kennt Krankenhäuser besser als andere Kinder. Manchmal schützt ein Gips die vielen Infusionszugänge. Für Olivia ist das Teil ihres Alltags, das kleine Mädchen lässt sich davon aber nicht bremsen.
© privat
Am Samstag ist „Tag der seltenen Erkrankungen“. Für Olivia ist „selten“ kein Wort, sondern Alltag. Ihre Familie organisiert ein Leben zwischen Klinik, Berufsleben und Kindergarten.