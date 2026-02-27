Achtköpfige Familie blieb nach Unfall in Going unverletzt

Going – Ein Autounfall in Going ging am Donnerstagabend für alle Beteiligten glimpflich aus. Gegen 21.20 Uhr fuhr ein 58-jähriger Niederländer mit weiteren sieben Familienmitgliedern auf der Loferer Straße (B178) in Richtung Ellmau. Zugleich war eine 37-jährige Österreicherin in die andere Richtung unterwegs. Als sie im Gemeindegebiet von Going links abbog, kollidierten die beiden Fahrzeuge.