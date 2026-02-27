Verursacherin alkoholisiert
Achtköpfige Familie blieb nach Unfall in Going unverletzt
Going – Ein Autounfall in Going ging am Donnerstagabend für alle Beteiligten glimpflich aus. Gegen 21.20 Uhr fuhr ein 58-jähriger Niederländer mit weiteren sieben Familienmitgliedern auf der Loferer Straße (B178) in Richtung Ellmau. Zugleich war eine 37-jährige Österreicherin in die andere Richtung unterwegs. Als sie im Gemeindegebiet von Going links abbog, kollidierten die beiden Fahrzeuge.
Die niederländische Familie blieb unverletzt, die Österreicherin wurde mit leichten Verletzungen von der Rettung vor Ort versorgt. Ein Alkomattest bei der Frau verlief positiv, weshalb ihr der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)