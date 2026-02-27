Täter gab sich als Chef von Escort-Firma aus: Innsbrucker um über 5000 Euro betrogen

Innsbruck – Ein Österreicher wurde diese Woche um mehr als 5000 Euro betrogen. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte den 26-Jährigen bereits am Montag über einen Nachrichtendienst mit einer ausländischen Telefonnummer und forderte über 1000 Euro. Dabei gab sich der Betrüger als Leiter einer Escort-Firma aus.