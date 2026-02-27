Betrug im Internet
Täter gab sich als Chef von Escort-Firma aus: Innsbrucker um über 5000 Euro betrogen
Innsbruck – Ein Österreicher wurde diese Woche um mehr als 5000 Euro betrogen. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte den 26-Jährigen bereits am Montag über einen Nachrichtendienst mit einer ausländischen Telefonnummer und forderte über 1000 Euro. Dabei gab sich der Betrüger als Leiter einer Escort-Firma aus.
Der Österreicher hatte zuvor auf mehreren Internetseiten mit angeblichen Escortdamen gechattet, es kam jedoch zu keinem Treffen. Am Donnerstag forderte der angebliche Firmenchef erneut Geld. Insgesamt überwies der 26-Jährige einen höheren vierstelligen Betrag an den Betrüger. (TT.com)