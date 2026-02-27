Causa Casinos: Anklage gegen den freiheitlichen Ex-Vizekanzler Strache

Nach langen Ermittlungen hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Causa Casinos Anklage erhoben. Am Freitag wurde ein entsprechender Strafantrag zugestellt. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache drohen bis zu zwei Jahre Haft.

Die Anklage dreht sich im Wesentlichen um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG. Die WKStA hatte die Ermittlungen auf Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Wien wieder aufgenommen.

Türkis-blauer Deal

In der Causa rund um die teilstaatliche Casinos Austria AG (CASAG) geht es um einen vermuteten Deal innerhalb der türkis-blauen Regierung im Glücksspielbereich. Ermittelt wurde nach einer anonymen Anzeige seit Juni 2019 – unmittelbar nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos und dem darauffolgenden Rücktritt Straches von allen politischen Ämtern.

Der Vorwurf: Es soll eine ÖVP-FPÖ-Vereinbarung gegeben haben, den der FPÖ nahestehenden Sidlo auf einem Ticket von CASAG-Miteigentümer Novomatic in den CASAG-Vorstand zu entsenden – obwohl er für diesen Posten nur wenig qualifiziert gewesen sein soll. Im Gegenzug soll die FPÖ u. a. Entgegenkommen bei etwaigen Gesetzesänderungen beim kleinen Glücksspiel nach der Wiener Wahl signalisiert haben.

Vorteilsannahme und Anfüttern

Gegen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache lautet die Anklage auf Vorteilsannahme zur Beeinflussung (§ 306 StGB), gegen zwei Verantwortliche des Glücksspielkonzerns Novomatic AG wegen Vorteilszuwendung zur Beeinflussung (§ 307b StGB; sogenanntes „Anfüttern“). Der entsprechende Strafantrag wurde beim Landesgericht für Strafsachen Wien eingebracht; ebenso ein Antrag auf Verhängung einer Verbandsgeldbuße gegen die Novomatic AG nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Der Strafrahmen beträgt bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Peter Sidlo wurde Casinos-Austria-Finanzvorstand. Er galt als Kandidat der FPÖ, aber nicht unbedingt als bestqualifiziert. © APA/Casinos Austria/Christof Wagner

Die Anklage erfolgte nach Genehmigung eines entsprechenden Vorhabensberichts durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien bzw. das Bundesministerium für Justiz nach Befassung des Weisungsrats.

Komplizierte Ermittlungen

Wie die WKStA am Freitag in ihrer Stellungnahme darlegte, waren die Ermittlungen höchst umfangreich. „Um die Ermittlungen in diesem Verfahren abschließen zu können, war es notwendig, die umfangreichen Sachverhalte aus über 5000 Ordnungsnummern der anderen Verfahrensstränge im CASAG-Verfahrenskomplex zu berücksichtigen.“ So wurden die Beschuldigten – teils mehrmals – vernommen und insgesamt rund 70 Zeugen befragt.

Auch die Menge an Daten, die ausgewertet werden mussten, war enorm. Mit der Auswertung durfte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgrund der Erhebung von Widersprüchen durch die Beschuldigten und der deshalb nötigen gerichtlichen Sichtungsverfahren aber erst rund zweieinhalb bis drei Jahre nach der Sicherstellung der Daten beginnen. Die letzten Daten aus den Hausdurchsuchungen vom März 2020 wurden Ende 2022 vom Gericht für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Auswertung freigegeben.

Außerdem, so die WKStA, verweigerten zahlreiche Beschuldigte aus unterschiedlichen Verfahrenssträngen die Aussage im Ermittlungsverfahren bzw. erklärten, dass sie erst nach Abschluss aller anderen Ermittlungsschritte aussagen würden. Die letzten Vernehmungen von Beschuldigten waren damit teils erst ab der Jahresmitte 2023 möglich.

Für Novomatic „nicht nachvollziehbar“

Für die Novomatic ist es in einer ersten Reaktion „nicht nachvollziehbar, auf Basis welcher neuen Erkenntnisse nun ein Strafantrag eingebracht wurde“. Weder hätten zusätzliche Einvernahmen stattgefunden, noch gebe es neue Beweismittel, die diese Entscheidung erklären würden, hieß es in der Aussendung.

Ein Satz aus dem Ibiza-Video wurde zum geflügelten Wort: „Die Novomatic zahlt alle.“ Der Glücksspielkonzern mit Sitz in Gumpoldskirchen bei Wien hat stets alle Vorwürfe zurückgewiesen. © APA/Fohringer