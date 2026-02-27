Überragender Lamparter führt am Kulm nach einem Flug auf 236,5 Meter

Bad Mitterndorf/Tauplitz - Johannes Lamparter hat am Freitag bei der Skiflug-Premiere der Nordischen Kombinierer auf dem Kulm bei Bad Mitterndorf einen 236,5-m-Flug gezeigt und geht als Leader in die 7,5-km-Loipe (16.00 Uhr). Zwar musste der Tiroler bei der Landung in den Schnee greifen, dennoch geht er im Kompaktbewerb sechs Sekunden vor dem überraschenden Franzosen Marco Heinis und zwölf vor dem Finnen Ilkka Herola ins Rennen.

Zweitbester Österreicher war nach einem 203-m-Flug Thomas Rettenegger als Neunter (+36 Sek.) vor Lukas Greiderer (11./208,5). Letzterer beendet am Freitag seine Karriere. Lamparter ist damit nicht nur auf Kurs Tagessieg, sondern könnte sich auch die kleine Kompakt-Weltcupkugel sichern. Zudem könnte der dreifache Olympia-Medaillengewinner auch im Gesamtweltcup einen weiteren Schritt in Richtung großer Kristallkugel machen.

Greiderer beendet am Kulm seine Karriere

Seinen Abschied vom aktiven Sport gibt am Kulm Lukas Greiderer. Der 32-jährige Tiroler beendet seine Karriere ausgerechnet bei der Skiflug-Premiere der Kombinierer im Weltcup. "Mein erster (Flug) wird mein letzter sein. Ein neuer Lebensabschnitt fängt an", sagte Greiderer. Seine größten Erfolge waren eine Olympia-Bronzemedaille 2022 in Peking, Team-Sprint-WM-Gold 2021 in Oberstdorf sowie zwei weitere WM-Bronzemedaillen mit dem Team. Nach seinem 208,5-m-Flug war er happy. "Ich bin erleichtert, so geil, dass ich noch so einen runtergehaut habe."