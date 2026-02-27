Neues vom Altmeister
Schlachtfelder der Höflichkeit: Jim Jarmuschs neuer Film „Father Mother Sister Brother“
Tom Waits gehört seit Jahrzehnten zu Jim Jarmuschs Stammschauspielern. In „Father Mother Sister Brother“ spielt er einen Vater, der es seinen Kindern schwermacht.
© Filmladen
Mit „Father Mother Sister Brother“ fügt Jim Jarmusch seinem Werk kaum Neues, aber einen Hauch Wehmut hinzu. Beim Filmfestival von Venedig gewann er dafür im vergangenen Herbst den Goldenen Löwen. Jetzt läuft der Film in den heimischen Kinos.