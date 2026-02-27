Star-DJ David Guetta zum vierten Mal Papa: Das sind die Fotos von Baby Guetta

David Guetta feiert Baby Nummer vier. Der DJ und Musikproduzent begrüßt mit seiner Freundin Jessica Ledon den zweiten gemeinsamen Sohn Skyler.

David Guetta, der weltbekannte Musikproduzent und DJ, hat seine Familie um ein weiteres Mitglied erweitert! Am 26. Februar 2026 gab der 58-jährige Musiker die Geburt seines vierten Kindes bekannt – und sein zweites mit seiner langjährigen Freundin Jessica Ledon (34). Die freudige Nachricht teilte das Paar auf Instagram mit seinen Fans und Followern.

In einem gemeinsamen Post veröffentlichten sie eine Reihe von Fotos aus der Zeit vor und nach der Geburt ihres neugeborenen Sohnes Skyler, darunter Aufnahmen von ihrem Schwangerschafts-Shooting, der Babyshower und den ersten Tagen ihres kleinen Wunders.

„Willkommen auf der Welt, Skyler ❤️“, schrieb Guetta in der Bildunterschrift, gefolgt von den Worten: „Das schönste Geheimnis, das wir je bewahrt haben.“

Die Familie wurde in den Kommentaren von zahlreichen Prominenten beglückwünscht. Der DJ und Musikproduzent Nicky Romero zeigte seine Freude mit einem roten Herz-Emoji, während DJ Morten die Familie als „die schönste Familie“ bezeichnete. Auch die Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez gratulierte mit den Worten: „Awwww, Glückwünsche 🤍🤍🤍.“

Ein weiteres Familienmitglied für David Guetta und Jessica Ledon

Sohn Skyler reiht sich in die wachsende Familie von David Guetta ein. Der Neuankömmling ist der zweite Sohn von Guetta und Jessica Ledon, nachdem sie bereits im März 2024 ihren ersten gemeinsamen Sohn Cyan begrüßten. Der kleine Cyan, der aktuell 23 Monate alt ist, ist nun ein großer Bruder.

Neben Cyan hat David Guetta auch zwei Kinder aus seiner früheren Ehe mit Cathy Lobé: Tochter Angie und Sohn Tim.

Die spannende Ankündigung

Als Guetta und Ledon im Jahr 2024 ihr erstes gemeinsames Kind erwarteten, teilten sie die frohe Botschaft über Instagram. Im November 2023 erschien das Paar stolz auf dem roten Teppich der Latin Grammys und teilte ein Bild, auf dem sie ihre Schwangerschaft bekanntgaben. „Wir haben große Neuigkeiten für euch!!! Die wichtigste Veröffentlichung des Jahres 😂😂😂“, schrieb Guetta in seiner Bildunterschrift.