Ein Jahr Dreierkoalition
Positive Reibung und Impfen in der Apotheke: Wie die Koalitionsspitzen Bilanz ziehen
„Ohne Reibung würde nichts weitergehen“: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sind mit ihrem ersten Jahr trotz aller Differenzen zufrieden.
© APA/Schlager
Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger sehen ihre Regierung auf einem guten Weg. In den Streitfragen Wehrpflicht-Volksbefragung und Bildungsreform geben sie sich gelassen.