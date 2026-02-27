Ehe-Aus nach 20 Jahren? Sängerin Pink reagiert auf Trennungsgerüchte

Verschiedene US-Medien berichten über eine Trennung von Pink und Ehemann Carey Hart. Die Sängerin reagiert darauf mit einer Mischung aus Kritik und Humor.

„Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht“, spottete die Sängerin in einem Video, das sie auf Instagram veröffentlichte. „Danke, dass ihr mich darüber informiert habt. Möchtet ihr das auch unseren Kindern sagen? Meine 14-Jährige und mein Neunjähriger wissen ebenfalls nichts davon.“

Dann fragt Pink, ob die angesprochenen Medien stattdessen vielleicht über „echte Nachrichten“ berichten wollen. Als Beispiele nennt sie die Epstein-Files, systematischen Rassismus oder auch ihre eigene Nominierung für die „Rock 'n' Roll Hall of Fame“. „Wollt ihr über meine Erfolge berichten oder nur über meinen vermeintlichen Untergang?“

Am Ende erklärte die 46-Jährige ihren Fans, dass es sich bei den Trennungsgerüchten um „Fake News“ handele. Zu dem Video schrieb die Sängerin außerdem: „Wie ich immer sage: Wenn du es nicht von mir hörst, glaub nicht dem Hype.“