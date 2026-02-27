Einblicke zum Weltfrauentag: Doku "Wise Women" über Hebammen im CineX

Am Donnerstag, 12. März 2026, lädt das Frauenzentrum Osttirol anlässlich des Internationalen Frauentags zu einem besonderen Kinotag ein. Im CineX wird die Dokumentation „Wise Women – Fünf Hebammen, fünf Kulturen“ gezeigt. Regisseurin ist Nicole Schergs.

Lienz – Der Film begleitet fünf Hebammen aus Äthiopien, Marokko, Nepal, Österreich und Brasilien. Er bietet einen tiefen Blick auf die Menschwerdung und ihre vielfältigen Umstände. Hebammen begleiten in ihrem Berufsleben meist über tausend Geburten.

Die Dokumentation folgt ihnen an oft unzugängliche Orte. Sie zeigt existenzielle Momente im Gebirge, in tropischer Schwüle, im Hightech-OP oder in kleinen Krankenstationen. „Geburt folgt keinem Drehplan“ – diese Aussage bringt den Kern des Films auf den Punkt.

Die persönlichen Geschichten der Hebammen spiegeln dabei die politische und wirtschaftliche Lage ihrer Länder wider. Sie lassen Werte und die Stellung der Frau in ihrer Gesellschaft erahnen. Der Film ist eine emotionale Erfahrung und verbindet Menschen aus verschiedenen Welten. Gleichzeitig zeigt er unterschiedliche Privilegien und Voraussetzungen auf. Er erzählt aus der Perspektive jener Frauen, die uns als erste auf der Welt erblickt haben.

Eventinfos: