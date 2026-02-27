Kleine Skistars: Begeisterung beim großen Schulskitag in Kitzbühel

Der Kitzbüheler Schulskitag begeisterte heuer wieder knapp 300 junge Teilnehmer. Die traditionelle Veranstaltung führte die Schüler auf Rasmusleiten und Ganslernhang. Wegen schlechten Wetters erfolgte die Siegerehrung getrennt an zwei Tagen.

Kitzbühel – Der Kitzbüheler Schulskitag hat in Kitzbühel eine lange Tradition. Hier haben schon Skilegenden wie Toni Sailer, Hias Leitner und Ernst Hinterseer ihre ersten Erfolge gefeiert. Seit der Wiederbelebung des Schulskitages vor ein paar Jahren mit gleichzeitiger Ausdehnung auf alle Kitzbüheler Schulen sowie allen Kitzbüheler Schülerinnen und Schülern, die eine Schule außerhalb Kitzbühels besuchen, ist die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Laufe der Jahre deutlich gestiegen. Dieses Jahr nahmen an den Rennen am Freitag, 20. Februar 2026, knapp 300 Starterinnen und Starter teil. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde zudem der Wintersporttag der Mittelschule veranstaltet.

Während die Volksschüler einen Torlauf auf der Rasmusleiten fuhren, ging es für die älteren Schüler:innen über den legendären Ganslernhang ins Ziel. Die Rennstrecken wurden wie immer vom Kitzbüheler Skiclub bestens präpariert.

Schlechtwetter als Spielverderber

Die normalerweise am Samstagnachmittag stattfindende Siegerehrung mit dem Einmarsch der Schüler gemeinsam mit der Stadtmusik Kitzbühel musste aufgrund des schlechten Wetters leider abgesagt werden. Deshalb gab es zwei getrennte Siegerehrungen. Am Montag fand diese im Turnsaal für alle Volksschulklassen statt und am Dienstag im Veranstaltungssaal der Schule für alle Mittelschülerinnen und Mittelschüler. Sowohl Bürgermeister Klaus Winkler als auch der Kitzbüheler Skiclub-Präsident Michael Huber ließen es sich nicht nehmen und waren für die Siegerehrungen natürlich vor Ort und gratulierten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern persönlich.

Eine zusätzliche Belohnung gab es für jene Klassen der einzelnen Jahrgänge, welche die meisten Teilnehmer am Start stellten. Für diesen Einsatz gab es jeweils 125,- Euro für die Klassenkasse von der Sparkasse der Stadt Kitzbühel.