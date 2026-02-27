Fahndung blieb erfolglos
Zeitungszusteller schlugen Einbrecher in Reith im Alpbachtal in die Flucht
Reith im Alpbachtal – Zeitungszusteller bemerkten Freitagfrüh gegen 4 Uhr in einem Gebäude in Reith im Alpbachtal zwei maskierte Personen und schlugen Alarm. Als die Unbekannten die Zeitungszusteller bemerkten, ergriffen sie sofort zu Fuß die Flucht.
Eine sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief negativ. „Die flüchtigen Personen hatten eine Türe zum Gebäude aufgebrochen und versucht, in die Büroräumlichkeiten vorzudringen“, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. (TT.com)